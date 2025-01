'Conclave' ed 'Emilia Pérez' dominano le nomination dei Bafta, i cosiddetti 'Oscar britannici', tra gli appuntamenti più attesi della stagione dei premi. Il thriller ambientato in Vaticano di Edward Berger ha ottenuto 12 candidature, tra queste Miglior film, Miglior regista, Miglior attore protagonista per Ralph Fiennes, Miglior attrice non protagonista per Isabella Rossellini, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film britannico. Sono 11, invece, le nomination al musical su un boss trans del cartello messicano di Jacques Audiard. Tra queste, Miglior film, Miglior regista, Miglior attrice protagonista per Karla Sofía Gascón, Miglior attrici non protagoniste per Zoe Saldaña e Selena Gomez, Miglior film in lingua straniera, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior colonna sonora.

'The Brutalist' di Brady Corbet si porta a casa 9 nomination, 7 'Anora' di Sean Baker, 'Dune: Parte Due' di Denis Villeneuve e 'Wicked' di Jon M. Chu. Infine, 6 per 'A Complete Unknonw', il biopic su Bob Dylan di James Mangold. In lizza per la statuetta al Miglior attore protagonista, oltre Fiennes, ci sono Colman Domingo per 'Sing Sing', Hugh Grant per 'Heretic', Timothée Chalamet per 'A Complete Unknown' e Sebastian Stan per 'The Apprentice – Alle origini di Trump'. Tra le attrici, oltre Gascón, Cynthia Erivo per 'Wicked', Marianne Jean-Baptiste per 'Hard Truths', Mikey Madison per 'Anora', Demi Moore per 'The Substance' e Saoirse Ronan per 'The Outrun'.

Yura Borisov per 'Anora', Kieran Culkin per 'A Real Pain', Clarence Maclin per 'Sing Sing', Edward Norton per 'A Complete Unknown', Guy Pearce per 'The Brutalist' e Jeremy Strong per 'The Apprentice' si contendono, invece, la statuetta al Miglior attore non protagonista. Mentre tra le Miglior attrici non protagoniste, oltre Rossellini, Saldaña e Gomez, ci sono Felicity Jones per 'The Brutalist' e Jamie Lee Curtis per 'The Last Showgirl'. Nessuna nomination per Nicole Kidman, protagonista di 'Babygirl', e 'Challengers' di Luca Guadagnino.

Le statuette dei Bafta saranno consegnate il 16 febbraio alla Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra.