circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Barbara D'Urso: "Io due anni fa fatta fuori ingiustamente"

La replica della conduttrice televisiva

Barbara D'Urso - Fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - Fotogramma/ipa
19 ottobre 2025 | 00.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scintille a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Oggi, sabato 18 ottobre, dopo la performance della conduttrice televisiva, la giornalista l'ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: "C'erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D'Urso donna di televisione che fa show", "io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente", è stata la replica piccata di D'Urso, che si è presa gli applausi del pubblico.

Ma Lucarelli non si è arresa. "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", ha detto la giornalista suggerendo poi alla conduttrice di parlare di più della sua vita privata.

La miccia però è stata un'altra. "Barbara eri ferma da un anno e mezzo", ha detto Lucarelli, provocando la reazione immediata di D'Urso: "In realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni". "Non sei la piccola fiammiferaia", replica Lucarelli. "Selvaggia tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai", ha concluso D'Urso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle barbara d'urso rai 1 ballando oggi
Vedi anche
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza