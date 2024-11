Infortunio per la ballerina di Francesco Paolantoni

Anastasia Kuzmina è caduta durante la performance di questa sera, sabato 16 novembre, a Ballando con le stelle. La ballerina, partner di Francesco Paolantoni nel dance show, si è infortunata alla caviglia.

Cosa è successo

Durante la prima manche di questa sera, sabato 16 novembre, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina si sono esibiti in una breve performance dedicata alla sorella del comico, Tina, recentemente scomparsa. Tuttavia, durante il ballo c’è stato un piccolo incidente che ha visto protagonista proprio la partner di ballo di Paolantoni.

La ballerina, infatti, è inciampata sulla caviglia durante l’esibizione perché il concorrente ha sbagliato la presa. Al termine della manche tutte le coppie erano in pista, ma Francesco Paolantoni era da solo, perché Kuzmina era dietro le quinte perché necessitava di un controllo: Milly Carlucci ha spiegato che un fisioterapista stava giusto visitando la caviglia della ballerina. Poi, si sono collegati con la sala delle stelle e Anastasia Kuzmina ha confermato la distorsione: “Mi fa male Milly”, ha detto dispiaciuta.

Tuttavia, il regolamento da la possibilità alla coppia di potersi esibire in ogni caso: “È sufficiente stare in pista per almeno 40 secondi”, ha detto la conduttrice del dance show di Rai 1.