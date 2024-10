"Non dite mai qualcosa di positivo. Io cerco di fare il massimo, ma sono un attore e non sono un ballerino". Furkan Palali, alla fine, sbotta a Ballando con le stelle. L'attore turco non gradisce toni e concetti espressi dalla giuria tra la prima e la seconda puntata. "Sei come tutti gli altri concorrenti, arrivare da un altro paese non da un punto in più. L'esibizione sembrava un fotoromanzo", dice Fabio Canino. "Non lo accetto. Tu puoi dire tutto, ma non dimenticare che sono un ospite: voglio fare il massimo giorno dopo giorno, lavoro molto", dice Palali, punto sul vivo dai giudizi.

"Mi dispiace che tutti i nostri consigli o critiche non siano stati capiti. Qui tutti i vip vengono per imparare a ballare. Fai l'attore, usa il tuo mestiere per mettere qualcosa nel ballo. Non sei Nureyev o Bolle ma puoi imparare tante cose: la motivazione deve arrivare da te, non da noi", dice Carolyn Smith, presidente della giuria.