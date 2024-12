Il giurato ha lasciato improvvisamente la sua postazione per fuggire con la ballerina per una notte

Una semifinale piena di colpi di scena. Se le attenzioni erano inizialmente puntate su Federica Pellegrini, Guillermo Mariotto ha lasciato un grande punto interrogativo tra gli spettatori di Ballando con le stelle. Il giurato nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 30 novembre, ha lasciato improvvisamente la sua postazione per "sparire nel nulla".

Cosa è successo

"Vi devo far notare una cosa", ha esordito Milly Carlucci dopo l'esibizione di Luca Barbareschi. E spiega: "Non c'è Guillermo Mariotto, si è alzato e si è allontanato dal Teatro e non siamo riusciti a recuperarlo", ha detto la conduttrice del dance show di Rai 1. "Si è infortunato pure lui", ha scherzato Selvaggia Lucarelli.

Ed è proprio grazie alla blogger e giurata di Ballando, che attraverso le sue Instagram stories è possibile ricostruire la vicenda. La Lucarelli ha mostrato il momento in cui Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio: "Non ho capito se torna", ha scritto a corredo della storia in cui si sente dire da Mariotto "Mi dispiace". Il giudice ha raccolto le sue cose ed è andato via insieme ad Amanda Lear, ballerina per una notte e giurata storica del dance show.

Pochi minuti fa, dopo della diretta di ieri sera, Selvaggia Lucarelli ha commentato sulle sue Instagram stories l'abbandono di Mariotto: "Diciamo che Guillermo era in una delle sue serate a briglie sciolte, già da prima del programma. È eccentrico e imprevedibile, il coup de théatre con lui è sempre dietro l'angolo", ha giustificato il collega.

Poi spiega: "Non so cosa intenda fare, ma nell'edizione con il più ampio margine di imponderabilità della storia, tutto è possibile", dice Selvaggia Lucarelli facendo riferimento a tutti i colpi di scena accaduti in questa edizione di Ballando. E, infatti, conclude: "Anche che Milly Carlucci molli Ballando e la sostituisca Vira Carbone".