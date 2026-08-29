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Ballando, Luca Urso torna come maestro: il video-annuncio con Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli quest'anno non parteciperà al dance show perché è in dolce attesa

Luca Urso e Alessandra Tripoli - fotogramma/ipa
Luca Urso e Alessandra Tripoli - fotogramma/ipa
29 agosto 2026 | 12.17
Marica Di Giovanni
LETTURA: 3 minuti

Luca Urso torna come maestro a Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato oggi, sabato 29 agosto, con un video condiviso sulla pagina ufficiale del programma di Milly Carlucci. Nel filmato il ballerino conferma di essere tra i maestri della nuova edizione, in partenza su Rai 1 dal 3 ottobre.

In sottofondo si sente la voce di Alessandra Tripoli, moglie di Urso e suo collega da diversi anni. La ballerina, che lo scorso anno ha gareggiato come partner di ballo di Filippo Magnini, quest'anno non sarà tra i protagonisti di Ballando: è infatti in dolce attesa del loro secondogenito. I due, sposati da 10 anni, sono già genitori di Liam, che presto diventerà fratello maggiore.

La squadra dei maestri

Il nome di Luca Urso si aggiunge agli altri maestri già annunciati. Tra i professionisti ci sono Giada Lini, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le new entry di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.

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