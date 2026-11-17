“Quello che è successo a Ballando con le stelle mi ha profondamente amareggiato. Trovo inaccettabile che chi siede in giuria si senta autorizzato a offendere, sbeffeggiare o fare allusioni volgari, con una sicurezza che, a mio avviso, non trova corrispondenza in una reale competenza nella danza o in una semplice attitudine di chi fa televisione su Rai1 il sabato sera”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Giuliano Peparini, uno dei massimi registi e coreografi contemporanei per lunghi anni direttore artistico di 'Amici' di Maria De Filippi su Canale 5, oggi alla guida a Roma della sua Peparini Academy. E aggiunge a proposito dello stilista e giurato Guillermo Mariotto: “È proprio questo che contesto a questo personaggio televisivo se così si vuole definire…quella convinzione di poter sentenziare su tutto e rivolgersi agli altri senza misura. Sedersi al tavolo di una giuria comporta una responsabilità, anche nel linguaggio e nel rispetto delle persone. Soprattutto in una televisione che entra nelle case, seguita anche da famiglie e ragazzi. Davanti alla spaccata di una concorrente, arrivare a dire ‘Ora capisco Totti’ significa trasformare un gesto di danza in un’allusione sessuale gratuita. Mi chiedo quale contributo possa dare un commento del genere allo spettacolo, alla concorrente al pubblico e alla televisione…”.

“Nessuno ha riso in quel caso - prosegue Peparini- Mi chiedo anche quanto possa mettere a disagio chi, a quel tavolo, porta una competenza vera, come Carolyn Smith. Una professionista che conosce profondamente la danza e che merita di essere affiancata da un confronto all’altezza della sua preparazione o almeno un confronto privo di volgarità La competenza dovrebbe essere il fondamento di un giudizio, insieme alla capacità di esprimerlo e se non c’è la competenza tecnica c’è sicuramente altro prima di arrivare alle volgarità o a permettersi di dire a un insegnante che esprime un opinione giusta o vuole controbattere ‘tu stai zitto devi stare zitto’”.

“Dietro ogni esibizione ci sono lavoro, prove, fatica, maestri e persone che accettano di mettersi in gioco. Tutto questo merita rispetto sottolinea ancora - Forse io amo un altro tipo di televisione. Amo il grande varietà, quello dove c’era tutto: danza, musica, comicità, grandi numeri, emozione. Una televisione capace di essere popolare e di parlare a tutti, con qualità e intelligenza. Vorrei che a fare spettacolo tornasse a essere il talento. E che il rispetto fosse considerato il minimo indispensabile per andare in onda”.