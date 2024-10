È il secondo zero dell'edizione: il concorrente napoletano non convince la giurata

La scorsa settimana Guillermo Mariotto ha dato il suo primo zero dell'edizione a Fourkan Palali. Nella puntata di questa sera, sabato 19 ottobre, è stato Francesco Paolantoni a ricevere uno zero dalla giurata Selvaggia Lucarelli, che già in precedenza aveva detto di non apprezzare le sue esibizioni. E non ha affatto cambiato idea.

Il voto di Selvaggia Lucarelli

Francesco Paolantoni ha avuto dei problemi di salute, legati alla diverticolite la scorsa a settimana, per questo la preparazione è stata abbastanza faticosa anche per la ballerina che lo accompagna in questo percorso, Anastasia Kuzmina.

Il comico napoletano ha commentato, nella clip mandata in onda prima dell'esibizione, le parole dette da Selvaggia Lucarelli durante la scorsa puntata. Secondo la giurata, Paolantoni starebbe prendendo la gara di ballo troppo superficialmente: "Non ti stai impegnando rispetto a tutti gli altri concorrenti", ha commentato la blogger.

Il comico ha assecondato le parole della Lucarelli: "Si, la sto prendendo alla leggera perché voglio divertirmi", ha detto.

Poi, il momento dell'esibizione. Francesco Paolantoni si è esibito in una danza moderna. L'esibizione è stata votata discretamente dalla giura: addirittura un 6 da parte di Ivan Zanzaroni. Ma arrivato il momento della Lucarelli, la giurata ha alzato la paletta con il voto 0, commentando negativamente il ballo: "Non ho capito cosa volevi trasmettere."