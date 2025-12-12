circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Delogu confessa i suoi sentimenti e Fognini ironizza: "Ah... l'amor"

La dichiarazione social della conduttrice televisiva

Fognini, Delogu e Perotti
Fognini, Delogu e Perotti
12 dicembre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fabio Fognini punzecchia Andrea Delogu dopo la sua dichiarazione pubblica sui sentimenti per Nikita Perotti. La conduttrice, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, ha infatti raccontato sui social il rapporto "umano e vero" nato con il giovane maestro, precisando però che tra loro non c'è una relazione e che non intende definire il legame con un’etichetta "da banalizzare" sui social.

Durante le prove del programma, mentre Delogu lo inquadrava in una storia Instagram, l'ex tennista ha colto l’occasione per prenderla in giro, lanciando 'bacini' verso la telecamera. Per aggiungere legna sul fuoco, l'ex tennista ha lasciato un commento sotto il post della conduttrice: "Ah l’amor…".

La Delogu, che lo ha esortato l'ex tennista più volte di smetterla, ha ribadito la volontà di proteggere il rapporto con Perotti, definendolo un legame autentico nato nel corso delle settimane di lavoro a Ballando.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fognini ballando con le stelle andrea delogu
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza