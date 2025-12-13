circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Delogu: "Io e Nikita non stiamo insieme". Ma la giuria non ci crede...

Il chiarimento in diretta

Andrea Delogu e Nikita Perotti
Andrea Delogu e Nikita Perotti
13 dicembre 2025 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non stiamo insieme". Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. E lo ha fatto in diretta a Ballando con le stelle stasera, sabato 13 dicembre, dopo settimane di supposizioni sull'inizio di una storia d'amore tra la conduttrice e il ballerino.

"Ci vogliamo molto bene, un bene davvero profondo e puro", ha detto Delogu dopo la domanda diretta della giurata Selvaggia Lucarelli, che non pienamente soddisfatta dalla risposta della conduttrice ha replicato con insistenza: "Sei sicura? Questa settimana hai condiviso un post molto allusivo".

Delogu ha dunque chiarito il motivo del post condiviso su Instagram: "È stata una settimana difficile, un'altra in cui gli ho reso la vita impossibile. Abbiamo iniziato ad allenarci giovedì, mi sono sentita in colpa e ingrata per la persona che è Nikita", ha spiegato Delogu che la scorsa settimana è finita in ospedale per la febbre a 39. Poi, ancora una volta, ha spiegato per togliere ogni dubbio: "Siamo amici e siamo molto stretti, sono felice e il nostro rapporto non finisce dopo questa esperienza".

Lucarelli ha poi incalzato: "Sembra proprio che Nikita subisca questa decisione di essere amici". E Perotti è parso arrossire: "Sono timido...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
andrea delogu nikita perotti ballando con le stelle
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza