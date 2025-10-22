Barbara D'urso si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 18 ottobre. La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di 'Ballando segreto' ha parlato a caldo dei commenti della giuria, in particolare soffermandosi su quello della giurata Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, infatti, l'aveva 'rimproverata' di fare la concorrente senza dare al programma quello che effettivamente cercava da un personaggio televisivo come il suo: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", aveva detto Lucarelli.

La conduttrice ha commentato così: "Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D'Urso trash? Che significa Barbara D'Urso trash? Se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un'altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello".

"Qua sono a fare un altro tipo di percorso - ha aggiunto D'Urso -. Capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario", ha concluso con ironia.