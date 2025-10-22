circle x black
Cerca nel sito
 

Barbara D'urso dopo Ballando: "La giuria vuole il trash da me, si sbaglia"

Le parole della conduttrice dopo la puntata del dance show di sabato 18 ottobre

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - fotogramma/ipa
22 ottobre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Barbara D'urso si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 18 ottobre. La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di 'Ballando segreto' ha parlato a caldo dei commenti della giuria, in particolare soffermandosi su quello della giurata Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, infatti, l'aveva 'rimproverata' di fare la concorrente senza dare al programma quello che effettivamente cercava da un personaggio televisivo come il suo: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", aveva detto Lucarelli.

La conduttrice ha commentato così: "Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D'Urso trash? Che significa Barbara D'Urso trash? Se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un'altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello".

"Qua sono a fare un altro tipo di percorso - ha aggiunto D'Urso -. Capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario", ha concluso con ironia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle ballando segreto barbara d'urso pasquale la rocca
Vedi anche
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza