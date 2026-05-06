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'TIM Battiti Live Spring', nuovo appuntamento stasera: gli ospiti

L'appuntamento in prima serata su Canale 5

Michelle Hunziker e Alvin - TIM Battiti Live Spring
Michelle Hunziker e Alvin - TIM Battiti Live Spring
06 maggio 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, mercoledì 6 maggio su Canale 5 nuovo appuntamento con 'TIM Battiti Live Spring', con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione.

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Nel corso della puntata di questa sera saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico.

E ancora: Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

Riproduzione riservata
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TIM Battiti Live Spring michelle hunziker alvin canale 5
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