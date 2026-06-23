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Meloni: "Colpita da parole Trump, ma lavoro bilaterale deve tornare alla normalità"

La premier dopo lo scontro con il presidente Usa: "Non vedo contraccolpi, rapporti istituzionali ed economici vanno bene". Sull'Iran: "Garantire pieno ripristino libertà navigazione Hormuz"

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
23 giugno 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
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Le parole di Trump? "Sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati con l'Iran". Così la premier Giorgia Meloni, ospite de 'Il giorno della Verità'.

"Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho già detto, e ribadisco, che non intendo continuare ad alimentare questo confronto", ha aggiunto. E ha aggiunto subito dopo: "Ho già detto, e ribadisco, che non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. È anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei ministri rispetto ai prossimi appuntamenti".

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