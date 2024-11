Belen Rodriguez ha svelato delle curiosità sulle sue relazioni amorose. La showgirl ha ricevuto tante dimostrazioni d'amore, qualcuno avrebbe fatto delle vere e proprie pazzie per conquistare il suo cuore: "C'è chi ha dormito sullo zerbino fuori casa", ha confessato la 40enne.

Le dichiarazioni top secret

Belen Rodriguez sta per tornare in televisione con un nuovo format. La modella e showgirl argentina sarà alla conduzione di 'Amore alla prova', la crisi del settimo anno, da mercoledì 20 novembre in prima serata su Real Time. "Coppie sul punto di rottura, pronte a mettere alla prova il loro amore: riusciranno a resistere o cadranno nella tentazione?", questo recita lo spot di Real Time. Ed è proprio nello spot promozionale del programma che Belen ha fatto delle rivelazioni su alcuni suoi ex, senza però fare i nomi.

"Mi hanno scritto poesie e c'è chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande" ha detto Belen Rodriguez, prima di spiegare che il nuovo programma di 'Real Time' seguirà proprio alcune coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova.

La vita sentimentale della showgirl è stata spesso al centro del gossip. Dopo la relazione con Fabrizio Corona, Belen ha avuto una storia importante con Stefano De Martino, con il quale si sposò: i due sono diventati genitori con la nascita del piccolo Santiago. Dopo vari tira e molla, la relazione si è definitivamente conclusa nell'estate del 2023. La showgirl ha voltato pagina, poi, con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la secondogenita Luna Marie. Le ultime frequentazioni sono quelle con Elio Lorenzoni e Edoardo Angelo Galvano. Ma la showgirl ha mantenuto una certa riservatezza a riguardo.