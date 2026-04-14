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Belve, Francesco Chiofalo: "Voglio candidarmi a sindaco di Roma. Ritocchini estetici? Ho perso il conto"

L'influencer sarà ospite stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Rai2

Francesco Chiofalo - Foto Stefania Casellato
Francesco Chiofalo - Foto Stefania Casellato
14 aprile 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un'intervista irresistibile - a tratti comica - quella di Francesco Chiofalo a Belve che andrà in onda stasera, martedì 14 aprile, su Rai 2 in prima serata. L'influencer non si risparmia e si lascia andare alle confidenze: dalla passione-ossessione per la chirurgia estetica fino alla candidatura come sindaco di Roma. Non mancano poi i momenti più profondi in cui Chiofalo racconta del bullismo subito a scuola e della paura legata alla scoperta di un tumore.

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Sul fronte sentimentale e sessuale Fagnani incalza: "Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: 'famo trecentocinquanta'" e Chiofalo precisa: "E sono stato un po’ parsimonioso!". "Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle…diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!". Quando Fagnani lo punge sulle ex, lui chiude così: "So’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!".

"Interventi chirurgici? Ho perso il conto"

Nell’intervista c’è spazio anche per momenti più personali, quando Fagnani affronta con lui il tema della chirurgia estetica e del rapporto con la propria immagine. "Lei non ha mai avuto paura il giorno dopo di non riconoscersi?" chiede la giornalista. "Ma magari non mi riconoscevo" ammette Chiofalo.

“Lei voleva essere un principe azzurro” osserva Fagnani. E lui risponde: “eh, l’occhio azzurro fa principe azzurro! Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato”. Poi, alla domanda di Fagnani “perché lei quanti interventi chirurgici ha affrontato?”, replica: “Tanti che ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c'ho una tazzina di latte in bocca!”.

Sul finale l’influencer ribadisce la volontà di candidarsi a sindaco di Roma e risponde alle domande della giornalista, presentando le sue idee per la città. E Fagnani commenta divertita :“Ci mancava solo questa!”.

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belve francesco chiofalo
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