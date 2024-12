"Anche se a noi piacciono le 'non signore', devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera signora, immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole". Loredana Bertè promuove a pieni voti, dai suoi social, Francesca Fagnani, padrona di casa di 'Belve', commentando l'intervista interrotta andata in onda ieri sera su Rai2.

Mammucari durante la registrazione ha deciso di lasciare lo studio poco dopo l'inizio della conversazione.