"Non sono a mio agio. Sono tutte stronzate". Teo Mammucari interrompe l'intervista a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani, si alza e se ne va. "Ragazzi, io me ne vado. Non sono mai uscito da uno studio... Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi... Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico", dice Mammucari.

"Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti non sostiene un'intervista...", dice Fagnani. "Non è un'intervista, è un attacco", dice. Lo scambio prosegue ancora, fino a quando Mammucari si allontana dallo studio. Il microfono rimane acceso, i 'vaffanculo' ripetuti dell'ospite si sentono chiaramente. "E' la prima volta che succede", dice Fagnani commentando l'uscita di Mammucari.

L'intervista

"Perché li metti tutti al buio?... Quando dice buonasera e benvenuto vuol dire 'statte zitto'...", dice Mammucari. "Io non sono giusto qui, vengo, mi esibisco... Ma mi dai del lei veramente tutto il tempo?", dice rivolgendosi alla conduttrice che si rivolge all'ospite dando del lei. "Che belva si sente?", la prima domanda di rito. "Lei mi dia del tu...", dice Fagnani. "Pirandello dice 'uno, nessuno, centomila'... boh, in questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato", dice Mammucari. Si parla del vero nome di battesimo, Teodoro: "Mi prendevano in giro, Teodoro tutto d'oro... l'ho cambiato...". "Lei si è proposto e mi ha scritto", dice Fagnani facendo riferimento all'iniziativa di Mammucari. "Perché voleva venire qui?".

"Sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho detto 'mi piacerebbe andarci'. Poi però ho capito che gli argomenti sono molto seri, tu mi dai del lei, non sto a mio agio. Sono pentito? No, le cose che spaventano sono altre. Mi dispiace, non voglio fare lo show ma mi piacerebbe essere confidenziali come siamo stati nei camerini", dice Mammucari. "Di che umore sono? Ora che sei partita così, non bellissimo", dice rispondendo ad una domanda su un'intervista rilasciata nel 2018: "Non ricordo quello che ho detto...". Si arriva ad una dichiarazione di Guillermo Mariotto che a Ballando con le stelle un anno fa ha definito Mammucari 'un King Kong fragile': "Ora dobbiamo commentare Mariotto, per favore... Siamo tutti fragili, anche tu. Mi sento fragile, non furbo. Non mi piace come termine".

"Io vengo dalla strada, da una famiglia umile e difficile. Ho fatto a botte? Certo, a 15 anni. Da grande, no. Quando sono arrivato in collegio, si faceva a botte tutto il giorno. Sono permaloso? No, stasera non sono preoccupato. Non sono a mio agio", prosegue Mammucari, mentre le domande proseguono sempre con il 'lei'. "Si rilassi, si diverta", dice Fagnani. Mammucari contesta le successive citazioni tratte dalla stampa: "Sono tutte stronzate, facciamo due ore così? Io non sono Flavia Vento... Se non vuoi non andiamo avanti...".

"Dica che non l'ha detto ma deve stare tranquillo", cerca di intervenire Fagnani. "Capita di rilasciare interviste che poi non si ricordano", aggiunge la conduttrice. Il botta e risposta prosegue fino alla 'rottura': "Francé fermiamoci... Mi stai facendo passare per un coglione, pieno di me...". "La domanda ('C'è qualcuno meglio di lei?') è una domanda, il programma è un gioco. Si diverta...", prova a mediare Fagnani. Teo Mammucari è 'cattivello'? "Mi dispiace che in uno show il pubblico possa pensare questo, ma non direi che ci soffro", la risposta, prima dell'escalation finale.

Lo scontro finale

"Ragazzi, me ne vado, chiedo scusa", dice Mammucari. Inutile l'estremo tentativo di Fagnani: "Non può pretendere solo complimenti. Mi hai chiesto di venire, se non hai visto il programma, perché mi hai chiesto di venire?", chiede la conduttrice abbandonando il 'lei' per qualche secondo. "Non sono a mio agio, se le domande sono tutte queste... Il programma può piacermi o no. Io attacco tutti? No, vabbeh... Il tuo è un attacco... Trenta domande tutte 'hanno detto di lei'...Siamo tutti al buio, il pubblico non parla...", dice l'ospite.

"Il programma funziona così, ci vuole anche disegnare lo studio... L'ha presa male, ci sta. Voleva venire a fare lo show... - replica Fagnani -. Puoi decidere di andare quando vuoi, non ti sto sequestrando. Mi fa piacere se resti. Ti senti a disagio, ci sta". "Preferisco la Francesca dietro le quinte, quella che mi ha mandato i messaggi su whatsapp in maniera simpatica e che mi ha parlato al telefono in maniera simpatica. Non ce l'ho fatta io? Non ce l'hai fatta tu, non sei la stessa persona", dice Mammucari allontandosi con una raffica di 'vaffanculo' catturati dal microfono. "Ragazzi, è la prima volta che mi capita", chiosa Fagnani, prima di voltare pagina.