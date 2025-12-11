La forte emozione può giocare brutti scherzi. O magari, regalare una simpatica gaffe. Ospite del Tg1 per presentare il suo monologo su San Pietro dal titolo ‘Pietro - Un uomo nel vento’, Roberto Benigni ha realizzato un sogno: diventare il "dicitore del Tg1". L'attore premio Oscar, infatti, ha chiesto di poter prendere per un attimo il posto della conduttrice Emma D'Aquino. "Lei non sa che onore mi fa", ha detto sedendosi sullo storico sgabello del Tg1.

Benigni ha spiegato che condurre il Tg di Rai1 era il suo sogno "fin da quando ero piccolo" e ha improvvisato un breve saluto del telegiornale. Ma proprio in quel momento è stato tradito dall'emozione. Si è lasciato sfuggire una piccola gaffe sul Pontefice. "Questa sera ci sarà lo spettacolo di Benigni che a me piace molto, voglio bene da morire a tutti gli italiani, ringrazio Papa Francesco, la direzione e la signora D'Aquino che stimo tanto".

questo momento va dritto dritto nelle teche rai#benigni pic.twitter.com/eLlYKTmsfZ — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 10, 2025

Una gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto in poco tempo il giro dei social.