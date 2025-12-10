circle x black
Roberto Benigni racconta 'Pietro - Un uomo nel vento', stasera su Rai 1

Oggi, 10 dicembre, alle 21.30 su Ra1 in anteprima mondiale il monologo del premio Oscar 'Pietro - Un uomo nel vento'

Roberto Benigni - fotogramma/ipa
10 dicembre 2025 | 09.06
Redazione Adnkronos
'Pietro - Un uomo nel vento' di Roberto Benigni andrà in onda stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay. Un monologo sorprendente e un evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: l'attore premio Oscar racconterà la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica.

Una serata unica, una prima mondiale, per celebrare nel nome di Pietro, il Giubileo che sta per terminare. "Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!" dice Roberto Benigni. "Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere... proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!".

