Pier Silvio Berlusconi non ci è andato leggero con Ilary Blasi e Diletta Leotta, e le due conduttrici non intendono replicare. Ilary Blasi e Diletta Leotta si trincerano dietro un 'no comment' di fronte alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Mediaset che, alla presentazione dei palinsesti del prossimo anno ha definito 'The Couple' e 'La Talpa' "due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione". Contattate dall'Adnkronos, le due conduttrici hanno fatto sapere, attraverso i loro entourage di non essere intenzionate a commentare. 'La Talpa', riportato in tv in autunno su Canale 5 dal 5 al 25 novembre con la conduzione di Diletta Leotta, non era riuscito a convincere il pubblico: gli ascolti erano scesi progressivamente fino a toccare nella terza puntata il 10,6% di share. Per questo motivo le ultime tre puntate erano state concentrate in un'unica puntata finale, con una chiusura anticipata del programma.

Stessa sorte era toccata a maggio a 'The Couple': il reality condotto da Ilary Blasi, andato in onda dal 7 aprile al 4 maggio, considerato uno spin off del 'Grande Fratello', era stato chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti dopo 5 delle otto puntate previste. Tanto che nmon si è arrivati alla finale e all'assegnazione del montepremi, che è stato poi devoluto in beneficenza al Gaslini di Genova.