Bianca Balti ha ricevuto una dedica sul parabrezza della sua auto. La top model, che a settembre ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio, ha condiviso su Instagram lo scatto di un bigliettino che un fan misterioso le ha fatto trovare.

La dedica per Bianca Balti

L'affetto dei fan e della sua famiglia è il motore del suo coraggio. "Sei una forza della natura Bianca, non ti arrendere! Buon Natale", queste le parole che un fan misterioso ha scritto a Bianca Balti in un bigliettino bianco. La supermodella, 40 anni, ha condiviso sulle Instagram stories il messaggio che ha ritrovato sul parabrezza della sua auto. Un gesto che Bianca Balti ha apprezzato e che ha voluto mostrare pubblicamente sul suo profilo social, aggiungendo a corredo del messaggio un emoticon a forma di cuore.

Sempre con il sorriso e con grande determinazione, Bianca Balti continua la sua lotta contro il tumore: "Penso di non essere mai stata così felice nella mia vita. Anche se non andasse bene, sono felice. Quando hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita", aveva detto la modella a 'Le Iene', in un racconto inedito della sua vita.

Bianca Balti, tra le modelle italiana una delle più famose al livello internazionale dagli anni 2000, aveva annunciato nel 2022 di aver subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. Poi nel settembre scorso aveva annunciato sui social di aver subito un intervento chirurgico dopo la diagnosi di un tumore alle ovaie al terzo stadio.