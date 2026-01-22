circle x black
Iran, l'appello di Bianca Balti: "È straziante, sparano ai feriti in ospedale"

Il video della modella per sensibilizzare i suoi follower sui migliaia di morti durante le proteste in Iran

Bianca Balti - Instagram / @biancabalti
Bianca Balti - Instagram / @biancabalti
22 gennaio 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bianca Balti commossa per la situazione in Iran. La supermodella italiana ha condiviso sul proprio profilo Instagram delle Stories in inglese dagli Stati Uniti, dove vive, raccontando di come un incontro casuale l'abbia portata a fare un appello pubblico a informarsi e parlare delle morti in Iran. Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta sono state uccise, secondo un rapporto ottenuto dal Sunday Times, almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite.

Nel video, girato su una rampa di scale, senza trucco e con un abbigliamento semplice, Bianca Balti ha il viso visibilmente rigato dalle lacrime. Spiega che, al termine di una visita oculista, la segretaria del suo medico le ha raccontato che suo marito è iraniano e si trova al momento proprio nel Paese d'origine. "Se vieni ferito e vieni portato in ospedale - dice Bianca Balti - vengono a ucciderti lì. È ciò che sta accadendo in questo momento ed è straziante. È importante parlarne il più possibile".

La modella ha anche condiviso un video di sostegno "al coraggioso popolo iraniano" girato dall'attivista iraniana Pegah Moshir Pour e dalla conduttrice Giulia Salemi, la cui madre è iraniana. "Nessuno distolga lo sguardo da quello che sta succedendo", dicono.

