Bianca Balti è pronta a cominciare il percorso di chemioterapia. La top model sta affrontando una dura battaglia: qualche settimana fa aveva condiviso pubblicamente di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio , oggi Bianca Balti si presenta con un nuovo look, pronta per affrontare il percorso di cure.

La cicatrice di Bianca Balti

Fare prevenzione è importante, parlarne apertamente ancora di più. La top model ha voluto condividere il suo percorso di terapia sui social, mandando un messaggio a chi sta affrontando un momento simile: "Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia", scrive la top model a corredo dello scatto che mostra in primo piano la cicatrice all'addome dovuta all'intervento.

Bianca è ora pronta a lottare. Oggi, 14 ottobre, la 40enne comincia la chemioterapia e per farlo ha abbondato la sua lunga chioma castana per dare il benvenuto a un nuovo look: un caschetto corto che sfoggia con un grande sorriso.

Bianca Balti si è lasciata immortalare in alcuni scatti in bianco e nero in cui mostra fiera la sua cicatrice, simbolo di coraggio, forza e tanta speranza. "Un passo alla volta... la vita è bella", scrive ancora la modella sui social, perché la voglia di guarire non muore mai.