Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: "Non riuscivo a respirare"

Il cantante è stato ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Bobby Solo - Domenica In
25 gennaio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Stanotte ho avuto un malore". Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, prima di andare in onda nel programma condotto da Mara Venier.

Il cantautore ha spiegato che si trovava in albergo: "Ho avuto un forte raffreddore, non riuscivo a respirare. Non so respirare con la bocca e allora verso le 3 di notte sono andato sotto in reception", ha detto. Il problema è stato risolto tempestivamente grazie all'aiuto di una farmacia aperta: "Mi hanno dato uno spray per la voce".

A sdrammatizzare ci ha pensato Iva Zanicchi: "Un ricovero di vecchi. Io sto male, lui sta male...", ha detto la cantante che prima della diretta di Domenica In ha preso una 'pastiglia' perché un po' afona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bobby solo domenica in mara venier iva zanicchi
