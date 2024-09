Briatore e Gregoraci, l'intervista su Raidue tra rivelazioni e frecciatine

"C'è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo tu fossi e quello che poi...Una che non fa la modella, non fa l'attrice, non fa questo, non fa quello", ma è solo "una bella ragazza del sud". Flavio Briatore punzecchia Elisabetta Gregoraci tra frecciatine, ironia e rivelazioni su una delle coppie più note dello star system italiano. Accade a 'Questione di Stile', il programma condotto dalla Gregoraci in seconda serata su Rai2 che debutta il 26 settembre e andrà in onda per sei giovedì consecutivi. Un format dedicato allo stile, alla moda, al lifestyle in Italia e nel mondo. Uno degli highlights del programma è proprio la rubrica 'Briatoraci', nella quale i due aprono le porte della loro casa e raccontano al pubblico, in un'intervista ricca di ironia, quello che succede nella loro vita quotidiana.