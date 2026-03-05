circle x black
Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza

La popstar, che è stata rilasciata dopo qualche ora, è attesa in tribunale il 4 maggio

Britney Spears - Ipa
05 marzo 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, come riporta 'Variety'. La popstar sarebbe stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol intorno alle 21.30 e portata in centrale nelle prime ore di giovedì, verso le 3. Secondo il verbale d’arresto, è stata poi rilasciata intorno alle 6. La cantante è attesa in tribunale il 4 maggio.

L’episodio arriva in un momento delicato per Spears, che ha di recente ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave. L'operazione, siglata lo scorso 30 dicembre secondo diverse fonti americane, avrebbe un valore stimato attorno ai 200 milioni di dollari, anche se i dettagli economici ufficiali non sono stati resi pubblici.

