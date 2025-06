Bruce Springsteen, il concerto a Milano e l'attacco a Donald Trump. Il Boss entra in scena poco prima delle 20 sul palco del Meazza, dove stasera e il 3 luglio prossimo porta il suo tour europeo, per gli ultimi due appuntamenti della tournée, entrambi sold out. Elegantissimo in camicia bianca, gilet scuro, cravatta e gli immancabili jeans, il Boss, accompagnato dalla E Street Band, ha intonato subito 'No surrender', salutato da un boato da parte del pubblico.

"Benvenuti nel tour della Terra, della speranza e dei sogni, con la potente E street band", ha detto il rocker americano. Un tour che mostra "il potere giusto dell’arte, la musica e il rock and roll in tempi pericolosi - ha sottolineato, mentre sui maxischermi scorrevano i sottotitoli delle sue parole in italiano -. L'America che amo, faro di speranza, e che per 250 anni è stata terra di sogni e libertà, ora è nelle mani di un’amministrazione corrotta, traditrice e incompetente. Stasera vi chiedo di sostenere la democrazia, di alzarvi e far sentire la vostra voce contro l'autoritarismo. Lasciate risuonare la libertà". Quindi ha intonato 'Land of Hope and Dreams'.

E non sono le uniche parole che Springsteen dedica all'amministrazione statunitense, visto che prima di attaccare 'Rainmaker' ha tirato in ballo direttamente Donald Trump. "Quando le condizioni di un Paese sono mature per un demagogo puoi scommettere che si presenterà - ha incalzato -. Questo è per il caro leader americano". Quello di San Siro è un anniversario importante per Bruce Springsteen: il 21 giugno di 40 anni fa il Boss fece il suo primo live nello stadio milanese e stasera è la sua nona volta nel tempio del calcio italiano.