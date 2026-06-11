Bagno di folla per Can Yaman, protagonista della seconda giornata del 72esimo Taormina Film Festival. Ad attenderlo, al Palazzo dei Congressi, tantissimi fan arrivati sin dalla mattina, tra flash dei fotografi, applausi e richieste di selfie e autografi. Molti stringevano in mano la locandina di 'Sandokan', la serie Rai di grande successo in cui l'attore turco ha interpretato il celebre personaggio, trasformandolo in un nuovo fenomeno pop. Yaman questa sera salirà sul palco del Teatro Antico per ricevere il Taormina Film Festival Icon Award.