Carlo Conti: "Ognuno si fa il proprio palinsesto, ma Sanremo mette insieme tutti i gusti"

"Qual è il segreto per puntare ancora sulla famiglia e immaginarla sul divano guardando insieme la televisione?".

Con questa domanda Carlo Conti mette in luce la forza aggregante del festival di Sanremo in un contesto in cui è sempre più difficile mettere d'accordo di fronte allo schermo i vari gusti familiari. Lo fa in occasione della XVIII edizione di 'Un anno di zapping e di streaming' 2024/2025, la premiazione di Moige - Movimento italiano genitori, di programmi, canali web e spot, svoltosi presso la Camera dei Deputati a Roma. Un momento di riconoscimento per chi ha fatto la differenza nel mondo dell'intrattenimento pensando davvero a tutta la famiglia.

"Prima di tutto - spiega Conti - è sempre più difficile, perché ciascuno di noi ogni sera si fa il proprio palinsesto e abbiamo una scelta variegata. I gusti dei vari componenti della famiglia, infatti, si stanno allontanando sempre di più. Ciascuno ogni sera può vedere quello che vuole, quindi ci si trova chi a guardare una partita, chi, come la mamma a guardare un telefilm, i figli guardano poca televisione, magari guardano il telefonino. È difficile mettere tutti insieme. Un evento come Sanremo - conclude il conduttore - aiuta a mettere insieme tanti gusti, perché può piacere a tutti".