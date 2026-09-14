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Casa, compravendite, energia e sicurezza: 13 geometri protagonisti della nuova stagione di 'Casa a prima vista'

Rinnovata e ampliata la partnership tra Cassa Geometri, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il programma di Real Time.

Nuova stagione di 'Casa a prima vista' - (Ufficio stampa)
Nuova stagione di 'Casa a prima vista' - (Ufficio stampa)
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14 settembre 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
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Compravendite immobiliari, efficientamento energetico, accessibilità, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, condominio, sicurezza degli edifici, pratiche edilizie. Le parole chiave della professione del geometra sono anche e saranno sempre più ingredienti base di “Casa a prima vista”, il più famoso format televisivo italiano sulla casa. Dopo il percorso avviato nel 2024 con la campagna nazionale "Il Geometra è di casa", Cassa Geometri, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Fondazione Geometri Italiani annunciano il rinnovo e l'ampliamento della collaborazione con Real Time, che accompagnerà il programma fino alla fine del 2027. Cresce il numero di geometri coinvolti: inizialmente tre, poi sei, nella terza edizione ci saranno 13 geometri/attori liberi professionisti provenienti da tutta Italia, selezionati da Consiglio e Cassa Geometri in collaborazione con i Collegi territoriali, chiamati a rappresentare la varietà di competenze e specializzazioni che caratterizzano la categoria. La loro presenza in Casa a prima vista non si limiterà agli spot televisivi. Accanto ai contenuti pubblicitari, i professionisti saranno protagonisti di format editoriali pensati per rispondere ai dubbi più frequenti dei cittadini, offrendo consigli pratici e informazioni utili su temi che riguardano da vicino la vita delle famiglie: compravendite immobiliari, sicurezza degli edifici, accessibilità, efficientamento energetico, pratiche condominiali e gestione del patrimonio immobiliare.

Complessivamente saranno realizzati oltre cinquanta contenuti video distribuiti durante le stagioni del programma previste tra il 2026 e il 2027, affiancati da approfondimenti digitali e da uno spazio web dedicato per aiutare i cittadini a orientarsi nelle principali questioni legate alla casa. Diego Buono, presidente di Cassa Geometri e della Fondazione Geometri Italiani, e Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dichiarano: “Il Geometra è di casa cresce e si evolve con l’intento di rendere sempre più riconoscibile il ruolo del geometra e il valore che questa professione esprime nella vita quotidiana delle persone. Attraverso un linguaggio immediato e vicino al pubblico, vogliamo raccontare come le nostre competenze accompagnano i cittadini e le famiglie in molte delle scelte legate alla casa, alla sicurezza, all’efficienza energetica e alla gestione del patrimonio immobiliare. In questa nuova edizione saranno 13 i professionisti coinvolti, geometri realmente attivi sul territorio, chiamati a portare davanti al grande pubblico esperienze, competenze e sensibilità diverse. La loro presenza ci consente di restituire un’immagine autentica e contemporanea della categoria, mostrando concretamente quanto il geometra sappia coniugare preparazione tecnica, conoscenza del territorio e capacità di rispondere ai bisogni delle persone. È questo il valore che il progetto vuole portare sempre più all’attenzione del grande pubblico”.

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geometra casa a prima vista compravendite immobiliari efficienza energetica sicurezza degli edifici
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