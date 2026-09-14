Dal Jazz Village al Parco della Biodiversità, tre settimane di musica, grandi nomi e contaminazioni tra centro storico e natura.

La XXVI edizione del Catanzaro Jazz Fest accende il cuore della Calabria dal 18 settembre al 4 ottobre 2026, inaugurando il nuovo percorso con il Jazz Village, tre serate di musica, incontri, food & drink e socialità nella Terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni, durante la Notte Piccante. Un’anteprima è prevista il 15 settembre all’Hotel Guglielmo, con il concerto di Arabella Rustico e Domenico Sanna e una degustazione a cura di Luna Convento con Marrelli Wines, primo incontro tra eccellenze artistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il progetto.

Il Festival si apre ufficialmente il 18 settembre con il Miles Smiles Quartet di Flavio Boltro, affiancato da Fabio Giachino alle tastiere, Pippo Matino al basso e Marco Frattini alla batteria ed elettronica. Il progetto celebra il centenario della nascita di Miles Davis e ripercorre la sua stagione elettrica, quella che tra fine anni Sessanta e Ottanta ha rivoluzionato il linguaggio del jazz aprendo la strada al funk rock e alle sonorità fusion. Una partenza nel segno della grande storia del jazz, riletta attraverso la personalità di musicisti contemporanei.

Il 19 settembre il Jazz Village ospita Nascente, il progetto del batterista Alessandro Marzano con Maria Pia De Vito, una delle voci più autorevoli del jazz italiano. Il concerto, che dà il titolo all’ultimo disco del musicista calabrese, attraversa la musica d’autore brasiliana con un approccio aperto alla contaminazione, tra ritmi, melodie e improvvisazione, grazie anche alla presenza di Alessandro Lanzoni al pianoforte, Federico Pierantoni al trombone e Francesco Ponticelli al contrabbasso.

La chiusura del Jazz Village, il 20 settembre, è affidata alla Saverio Arlia Jazz Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Cattano e con Francesco Cafiso nel ruolo di solista. La Big Band proporrà un repertorio ricco e coinvolgente, con brani di Kenny Garrett, Bob Mintzer, Pat Metheny, composizioni dello stesso Cafiso e arrangiamenti originali firmati da Cattano, per una serata dedicata alla dimensione collettiva e alla ricchezza timbrica del jazz.

Dal 25 settembre il Festival torna nel centro storico con Davide Shorty & Nuova Forma Army, progetto che intreccia jazz, soul, hip hop e canzone d’autore in un linguaggio contemporaneo fatto di groove e virtuosismi. Dal 1° al 4 ottobre il Catanzaro Jazz Fest si sposta invece al Parco della Biodiversità Mediterranea, nell’ambito della Festa della Birra, con quattro appuntamenti: Emanuele Marsico Quintet feat. Fabrizio Bosso, Bobo Rondelli & Nico Gori Swing 10Tet, Kolosso-Over, dove la grande canzone italiana incontra lo swing, e il gran finale con Nicola Conte Group – Umoja con Sera Kalo, caratterizzato dall’incontro tra spiritual jazz, free jazz, soul e ritmi africani e afro‑caraibici.

Un’edizione che conferma il Catanzaro Jazz Fest come uno dei progetti più vitali della scena musicale calabrese, capace di unire tradizione, ricerca e contaminazione in un percorso che attraversa luoghi simbolici della città e del territorio.