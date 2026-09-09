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Caterina Balivo, l'appello contro le foto dei minori sui social: "Non fatelo"

La conduttrice de 'La volta buona' ha voluto rivolgere un messaggio a tutti i genitori che scelgono di pubblicare sui social foto e contenuti dei propri figli

Caterina Balivo - fotogramma/ipa
Caterina Balivo - fotogramma/ipa
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09 settembre 2026 | 16.28
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Non mostrate i figli sui social". È l'appello lanciato da Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice del programma - in onda su Rai1 - ha voluto rivolgere un messaggio a tutti i genitori che scelgono di pubblicare sui social foto e contenuti dei propri figli.

A riaccendere il dibattito è stato un videomessaggio di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentile che, dopo aver adottato due bambine, hanno deciso di non mostrarle sui social per tutelarne la privacy: "Le vogliamo proteggere, non giudichiamo chi lo fa. La nostra decisione è questa, il nostro buonsenso ci dice che è meglio non farlo", hanno detto i genitori.

Parole che hanno offerto a Caterina Balivo lo spunto per parlare della sovraesposizione dei minori sul web: "Sono delle persone e io sono convinta che chiederanno il conto ai genitori da grandi. Noi pubblicando i nostri figli sui social creiamo una carta d'identità digitale, che stiamo decidendo noi per loro. Ma chi siamo per farlo? Noi li abbiamo messi al mondo, dobbiamo proteggerli e farli crescere. Ma perché dobbiamo esporli e soprattutto farli diventare popolari. E se loro vogliono rimanere anonimi?", ha detto la padrona di casa facendo poi i complimenti alla food blogger per la scelta presa. In conclusione, ha ribadito l'importanza di questa scelta: "Dare un volto è togliere la privacy a tuo figlio, che è una persona. Non fatelo".

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caterina balivo la volta buona rai 1
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