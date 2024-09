A sole sei ore dall'apertura delle prevendite del tour di Cesare Cremonini sono oltre 300mila i biglietti venduti ed è già sold out la seconda data allo stadio Dall'Ara di Bologna del 20 giugno: una partenza strepitosa che testimonia il grande successo del suo ritorno dopo l'annuncio del 'Cremonini live25', che si preannuncia già il tour dell'anno.

Dieci date per cui è scattata una caccia ai biglietti su tutte le piattaforme a poche ore dall'apertura delle prevendite generali, per un tour negli stadi di tutta Italia, il più grande della sua carriera, che farà tappa l'8 giugno a Lignano, il 15 giugno a Milano, il 19 giugno a Bologna, il 20 a Bologna (Sold out), il 24 giugno a Napoli, il 28 a Messina, il 3 luglio a Bari, l'8 luglio a Padova, il 12 a Torino e il 17 luglio a Roma.

Il tour arriva a due anni di distanza dall'ultimo negli stadi, culminato nel grande evento all'Autodromo di Imola, e dal tour invernale nei palazzetti, che lo ha visto protagonista assoluto con show indimenticabili. Non solo. Per il suo ritorno Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l'artista nei loro studi di New York a fine agosto.

Martedì 23 settembre è uscito il nuovo singolo 'Ora che non ho più te', brano potente dal sound contemporaneo ed elegante, con richiami sinth pop, tratto dal nuovo disco, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.