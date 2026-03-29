Tra gli ospiti Gianni Morandi, Federica Brignone e padre Gabriel Romanelli
Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi domenica 29 marzo dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+) con ospiti tra attualità, musica, sport.
Fazio accoglierà Gianni Morandi in occasone dei 60 anni dell’iconico brano 'C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Il cantante bolognese è una colonna portante della musica italiana con una straordinaria carriera da 53 milioni di dischi venduti. Morandi presto sarà in tour nei palasport italiani con 'C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story'.
Sulle poltroncine bianche siederà anche Federica Brignone, reduce dall’impresa realizzata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove ha vinto due Medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante, a soli dieci mesi dall’infortunio alla gamba sinistra. Unica sciatrice italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo generale - per ben due volte, nel 2020 e nel 2025 – nella sua carriera ha vinto in totale 5 medaglie olimpiche e 5 medaglie mondiali, oltre ad essere la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo con 37 trionfi e 85 podi.
E ancora: padre Gabriel Romanelli, in libreria con 'Le rovine e la luce. La commovente testimonianza del parroco di Gaza', scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio 'Accendere i fuochi'; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Michele Serra.
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e già vincitore - nella stagione 2025/26 - di due primi posti, un secondo posto e due terzi posti in Coppa del Mondo, oltre ad essersi imposto nella discesa libera sulla prestigiosa pista 'Streif' di Kitzbühel (Austria), diventando il quarto italiano di sempre a riuscirci; Lda e Aka7even, live con il brano 'Poesie clandestine', con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo; Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana; Simona Ventura; Orietta Berti; Cristina D’Avena; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Mago Forest, conduttore della nuova edizione del GialappaShow; Flora Canto, in tour con 'Cantando sotto la pioggia – Il Musical'; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.