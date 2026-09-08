circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le Stelle, Andy Diaz è il dodicesimo concorrente ufficiale: l'annuncio

L'annuncio sui social del programma e del campione di salto triplo in un video con la nonna

Ballando con le Stelle, Andy Diaz è il dodicesimo concorrente ufficiale: l'annuncio
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 12.03
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Se lo dice la nonna, allora è ufficiale: è pronto per la pista!". Così Ballando con le Stelle ha annunciato che il dodicesimo concorrente dell'edizione 2026 sarà Andy Diaz. In un video condiviso anche sull'account social del programma l'atleta cubano naturalizzato italiano è apparso insieme alla nonna: "Ci stiamo allenando", ha detto mentre balla con "l'abuela".

Chi è Andy Diaz, 12esimo concorrente di Ballando con le Stelle

Andy Díaz Hernández è un triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione europeo a Birmingham 2026 e due volte campione mondiale indoor. E' nato nel 1995 a L'Avana, ma nel 2021 ha lasciato la delegazione cubana. Oggi è considerato uno dei migliori specialisti al mondo nel salto triplo.

Chi sono i concorrenti di Ballando 2026

Oltre Andy Diaz, nel cast dell'edizione 2026 della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1 ci sono Alberto Ravagnani, l'ex prete oggi influencer, era l'ultimo nome in ordine di tempo ad aggiungesri al nuovo cast prima di Massimo Ghini. Confermati i nomi di Monica Guierritore, Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Ultimo ad aggiungersi alla lista era stato l'attore Massimo Ghini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle 2026 andy diaz salto triplo concorrenti ballando 2026
Vedi anche
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza