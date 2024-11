La seconda puntata de 'La Talpa' è andata in onda ieri, lunedì 11 novembre. Alla conduzione Diletta Leotta e al suo fianco, nel ruolo di opinionista, la concorrente eliminata nella prima puntata: Ludovica Frasca. Ormai i giocatori sono entrati nel vivo del game show e il loro obiettivo è trovare l'infiltrato: "Chi è la talpa?". Insieme a loro, anche i telespettatori hanno iniziato a cercare gli indizi per scoprire chi è il nemico.

Gli indizi social

Gli utenti si sono scatenati con le teorie, cercando indizi ovunque su chi potrebbe essere la talpa. Alcuni hanno puntato il dito contro Marina La Rosa per via del logo che secondo i fan del programma rappresenterebbe la rosa dei venti. Sempre in riferimento al logo, un utente ha notato una certa somiglianza con un uovo e ha ipotizzato che per questo motivo l'infiltrato potrebbe essere Alessandro Egger.

Ancora più curioso l'indizio di un utente che ha paragonato l'impronta del logo alla maschera da scherma. E tra i concorrenti vi è proprio un'ex schermitrice italiana, Elisa Di Francisca. Elisa, al momento, è la concorrente più indiziata. Ma il motivo è legato, in particolare, al tatuaggio che ha sul collo del piede che ricorda, se si guarda con attenzione, il logo del reality show. Sarà davvero lei la talpa? Per gli utenti non ci sono dubbi, ma è ancora presto per dirlo.

L'appuntamento questa sera

Nel secondo appuntamento Marco Melandri è stata la vittima de 'La Talpa', il concorrente è stato eliminato e ha dovuto abbandonare il game show. I giocatori rimasti in gara che vivranno a stretto contatto e si metteranno in gioco, tra rivalità e alleanze, sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca. Chi tra di loro è la Talpa? L’indagine continua, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali.