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Il caso Garlasco stasera a 'Chi l'ha visto': le anticipazioni

Tra i temi: la scomparsa di Sonia Bottacchiari e il caso Garlasco

Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
13 maggio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, mercoledì 13 maggio, torna in prima serata su Rai 3 'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli. La puntata sarà in diretta dai luoghi in cui è scomparsa Sonia Bottacchiari con i suoi due figli.

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Spazio poi al caso Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi: per la Procura il quadro accusatorio contro Sempio è solido, mentre per la difesa - che ha fatto fare anche una consulenza "personologica" per rispondere a quella del Racis - gli indizi sono stati cuciti addosso a Sempio per confezionare un mostro. Sempio avrebbe mentito per vent'anni? Tutte le novità in diretta.

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: il giorno in cui avrebbero ingerito il veleno forse non è il 23 dicembre - come ipotizzato all'inizio - bensì il 24: e allora chi c'era in quella casa e chi avrebbe portato il veleno? La sostanza era in uno dei cibi preparati per la Vigilia?

E poi, come sempre, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

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mistero scomparsa indagini procura difesa
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