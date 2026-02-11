circle x black
Chi l'ha visto, stasera 11 febbraio: aggiornamenti su Greta Spreafico

Aggiornamenti su Greta Spreafico e altri casi

Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
11 febbraio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
Nuovi casi di cronaca e mistero a 'Chi l'ha visto', il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda stasera, mercoledì 11 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Latitante da mesi, un uomo, accusato di stalking e lesioni, parla con l'inviata che è riuscita a contattarlo. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, si toglie il braccialetto e fugge. A novembre era stato condannato, ma è ancora latitante: "Voglio che i giudici sentano le mie ragioni", queste le sue parole.

Poi il caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto. Nonostante due persone siano state indagate, la Procura chiede nuovamente l'archiviazione. La famiglia si oppone e sostiene che il movente sia legato al testamento che Greta aveva redatto prima di sparire.

Infine, grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo. La somiglianza con Sidney, il ragazzo olandese scomparso nove anni fa, è sorprendente. Ma sarà lui? La madre dall'Olanda ha chiesto aiuto a 'Chi l'ha visto?' per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dalla genetista Marina Baldi.

