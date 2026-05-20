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Chi l'ha visto, stasera il caso Branchini e le donne uccise a Pollena Trocchia

I temi della puntata

Federica Sciarelli - Fotogramma /Ipa
Federica Sciarelli - Fotogramma /Ipa
20 maggio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi l’ha visto” torna a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini nella puntata in onda stasera, mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3. Il ragazzo è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo: tre settimane fa il sollievo della famiglia perché era arrivato il parere favorevole della Regione allo svuotamento della diga che finalmente avrebbe potuto fugare ogni dubbio e permettere di scoprire se il corpo del ragazzo è lì oppure no. Ora un nuovo stop: la diga non verrà svuotata, è incompatibile con la tutela della riserva naturale. "Siamo davvero amareggiati...I pesci più importanti di mio figlio?", lo sfogo della mamma.

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A seguire la vicenda dell’uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia: aveva colpito già in precedenza? “Le ho gettate giù dal palazzo perché mi hanno aggredito” - dice agli inquirenti - ma ha graffi sui polsi, segno che probabilmente le vittime hanno cercato di aggrapparsi a lui.

E poi il caso di Tony Drago, il militare trovato morto sul piazzale della caserma: il suo caso è stato archiviato, ma la Corte Europea del Diritti dell'Uomo ha stabilito che le indagini fatte sono state inadeguate e insufficienti. I familiari non si arrendono e fanno ancora un appello ai possibili testimoni.

Infine, come sempre, spazio gli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori.

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