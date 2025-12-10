circle x black
Chi l'ha visto?, stasera la storia di Tatiana: gli altri casi della puntata di oggi

Si parlerà anche di Domenico Manzo e Liliana Resinovich

10 dicembre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
'Chi l’ha visto?', con la conduzione di Federica Sciarelli, nella puntata in onda oggi mercoledì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai 3, sarà in diretta da Nardò per la storia di Tatiana. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Proprio quell'amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: "Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti". Tutta l'Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. Testimonianze inedite a "Chi l'ha visto?".

E poi la scomparsa di Domenico Manzo che si allontana arrabbiato durante la festa di compleanno della figlia Romina. Tra pochi giorni l'udienza preliminare: sono imputati per sequestro due amici di Romina e per favoreggiamento Romina stessa che sarà in studio in diretta a "Chi l'ha visto?": "Non c'entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre".

Infine, Liliana Resinovich: il fratello ha querelato Alfonso Buonocore che afferma che Liliana gli aveva chiesto due sacchi neri nel 2019, due anni prima di scomparire, ma che un carabiniere gli aveva consigliato di farsi gli affari suoi. Ma questo fantomatico carabiniere muore nel 2020 – sempre a detta di Buonocore – quando Liliana non era ancora scomparsa.

