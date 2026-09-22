Chi sarà il miglior “Tale e quale” di questa edizione? Il pronostico degli esperti Sisal

Manca ormai pochissimo al ritorno di Tale e Quale Show: da domani sera, i protagonisti della nuova edizione saranno pronti a trasformarsi nei grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra imitazioni, performance e sfide a colpi di talento. Ma chi riuscirà a conquistare la vittoria finale convincendo i nuovi giudici e il pubblico a casa? Secondo gli esperti Sisal, gli occhi sono tutti puntati sull'attore e comico Andrea Perroni, celebre volto di “Colorado”. Proposto a 2,50 ad oggi è lui il principale candidato per il trionfo.

A insidiare Perroni ci pensa però la cantante Selma che, dopo aver vinto “Dalla Strada al Palco”, è ora pronta a mettersi nei panni di qualcun altro, sarà tale è quale? Una sua possibile vittoria è offerta a 3,50. La insegue a 4,00 Max Paiella, attore e comico romano, mentre Jasmine Carrisi, a 6,00, per conquistare il primo posto, punterà tutto sul talento ereditato da papà Al Bano.

Nel cast anche Maddalena Corvaglia, storica ex velina di Striscia la Notizia, e la showgirl Roberta Morise, appaiate a quota 7,50. Più staccata Anna Pettinelli, storica speaker radiofonica e professoressa di canto di “Amici”, dove negli ultimi anni si è anche cimentata in diverse performance sul palco del talent. Per lei la vittoria è offerta a 16,00, la stessa dell’attore Vladimir Randazzo.

A vestire i panni degli outsider saranno, invece, Stefano Meloccaro (33,00) e Paola Perego la cui vittoria pagherebbe 40 volte la posta su Sisal.it.