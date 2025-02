Chiara Ferragni, "fidanzata e molto felice", non tornerebbe "mai più con Fedez". Parola dell'imprenditrice e influencer che, in Spagna dove ha assistito ai Premi Goya, ha commentato con 'Hola!' le rivelazioni sui tradimenti dell'ex dopo le polemiche delle ultime settimane, ma ha anche parlato della relazione con Giovanni Tronchetti Provera nata dopo l'addio con il rapper nel 'terremoto' che ha scosso irrimediabilmente casa Ferragnez.

"Ho una relazione. Sono molto molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero continueremo così", le parole di Ferragni dedicate al nuovo amore. Se per l'influencer "tutto accade per una ragione", ora però è anche "il momento di dire qualcosa". E alla domanda se tornerebbe con l'ex, Chiara risponde secca: "No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più da lui. Addio, arrivederci".