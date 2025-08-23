circle x black
Cerca nel sito
 

Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera

L'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto romantico al tramonto insieme all'imprenditore

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni - Fotogramma/IPA
Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni - Fotogramma/IPA
23 agosto 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Barca, mare, tramonto e due sorrisi che scaldano il cuore. È così che Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando sui social la prima foto di coppia.

Si tratta del primo scatto insieme reso pubblico dall'imprenditrice digitale dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez. La Ferragni, che fino a ora aveva mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, è stata spesso paparazzata insieme all'imprenditore di casa Pirelli. Tuttavia lo scorso 20 maggio la relazione sembrava aver subito una battuta d'arresto, dopo che Tronchetti Provera era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli.

A distanza di due mesi, però, sembra che tra i due sia tornata l'intesa. E che intensa. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la coppia è stata avvistata a Ibiza insieme ai rispettivi figli. Le immagini diffuse raccontano di un'intesa mai svanita del tutto e "parlano di un legame che non si è mai interrotto", al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell'ex moglie di Fedez.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chiara ferragni giovanni tronchetti provera fedez
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza