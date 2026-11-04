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Cidim, al via nuovo tour dei Solisti Aquilani a Napoli, Catanzaro e Messina

Solisti Aquilani - (foto Ufficio stampa)
Solisti Aquilani - (foto Ufficio stampa)
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04 novembre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
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Prende il via il nuovo e importante tour meridionale per I Solisti Aquilani, uno degli ensemble da camera più prestigiosi e storici del panorama musicale italiano, con la partecipazione del maestro Orazio Sciortino, nella duplice veste di direttore e pianista. I concerti si inseriscono all’interno del progetto Circolazione Musicale in Italia, promosso dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Il primo atteso appuntamento si terrà a Napoli giovedì 5 novembre alle ore 20.30, dove I Solisti Aquilani saranno ospiti della storica Associazione Alessandro Scarlatti e suoneranno all’interno del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella. Il giorno successivo, venerdì 6 novembre alle ore 18, l’ensemble si sposterà in Calabria a Catanzaro (Palazzo della Provincia) per un concerto organizzato da Ama Calabria Ets. Ultima tappa a Messina, sabato 7 novembre presso il Palacultura Antonello per l’Accademia Filarmonica di Messina.

Il programma musicale previsto offrirà al pubblico un itinerario tra classicismo e modernità, passando da Wolfgang Amadeus Mozart e Arnold Schönberg. Si aggiunge in prima assoluta la 'Serenata Interrotta Notturna', nuova composizione per archi commissionata dall’ensemble e pubblicata da Edizioni Curci in collaborazione con Cidim. “Siamo come sempre orgogliosi di promuovere il nuovo tour de I Solisti Aquilani, un'iniziativa che incarna perfettamente lo spirito del progetto Circolazione Musicale in Italia. Portare un ensemble di questo prestigio in tre piazze storiche come Napoli, Catanzaro e Messina insieme a professionisti del calibro di Orazio Sciortino, attesta il costante impegno della nostra associazione nel valorizzare la grande musica, rendendola fruibile su tutto il territorio nazionale”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

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