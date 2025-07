Cidim, domani a San Paolo il recital con Michela Sburlati e Maurizio Colacicchi

Dopo il grande successo di ieri sera a Rio De Janeiro, domani venerdì 18 luglio, alle 21 presso la Sala dell'Istituto Italiano di Cultura a San Paolo, in Brasile, un nuovo appuntamento con il recital di canto e pianoforte di Michela Sburlati e Maurizio Colacicchi, con la partecipazione speciale di Hugo Farias al violino.

L’evento si tiene nell’ambito della Festa Italiana in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo ed è inserito all’interno di Suono Italiano, progetto promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica).

“Uno spettacolo che ci permette di conoscere e riconoscere il repertorio cameristico italiano e di rendere omaggio a una delle città più belle in Italia e nel mondo intero, Napoli, adottando le opere di grandi compositori come Pier Adolfo Tirindelli, Mario Stanislao, Luigi Gastaldon, Francesco Paolo Tosti, Umberto Giordano e tanti altri. Esportare questo genere di musica in Brasile è per la nostra associazione motivo di grande orgoglio e questi due appuntamenti, prima a Rio De Janeiro e poi a San Paolo, ci permettono di far conoscere non solo la bravura di due artisti di livello internazionale, ma soprattutto un comparto della musica italiana, quella di estrazione napoletana, sempre amata e in grado di emozionare qualsiasi platea. Voglio ringraziare i direttori dei due Istituti italiani di cultura a San Paolo e Rio De Janeiro, Lillo Teodoro Guarneri e Marco Marica per averci ospitato in queste due splendide città, culturalmente così vivaci e attente”, spiega il Presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e del Cidim, Francescantonio Pollice. Maggiori informazioni sul sito del Cidim.