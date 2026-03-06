Cinema: Premio Film Impresa, ecco i vincitori e i premi speciali

Si è chiusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema.

Ecco i vincitori e i premi speciali assegnati. Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Narrativa a cura di Umana è stato assegnato a 'Il viaggio è appena iniziato' di Riccardo Calamandrei, prodotto dalla Cooperativa Trasporti di Riolo Terme. Il riconoscimento è stato consegnato da Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana.

La Menzione Speciale Area Narrativa Umana è stata attribuita a 'Punti nascosti' di Beatrice Baldacci, produzione Giffoni Innovation Hub e Anemone Film. Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Documentaria a cura di UniCredit è stato assegnato, invece, a 'Storia di una leggenda. Pininfarina di Flavia Triggiani e Marina Loi', prodotto da Flair Media Production e Rai Documentari per Pininfarina. Il premio è stato consegnato da Luca Rosati - Head of Territorial Development Centro Italia UniCredit. Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Innovation, Image & Sound a cura di Almaviva Group è stato assegnato a 'L’archivio del domani' di Giulio Pipitone, prodotto dalla sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia per Fondazione EOS. Il riconoscimento è stato consegnato da Alberto Tripi, Presidente di Almaviva.

Tra le novità della quarta edizione è stato introdotto il Premio Film Impresa alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, assegnato a Raffaele Petrucci per la colonna sonora del film 'Pane Amore e Libertà' di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, prodotto da Guasco per Magazzini Gabrielli. Il riconoscimento è stato consegnato da Elisabetta Biganzoli, Managing Director di Sugar Publishing.

È stata inoltre attribuita la Menzione Speciale per la migliore canzone originale Sugar Publishing a Enel per il brano 'Eroi' interpretato da Fiorella Mannoia e presente nella produzione 'Enel. L’energia delle emozioni'. Nel corso della serata è stata poi assegnata la Menzione Speciale della Platea Competente a “Il ritmo della mezzaluna” di Mirko Rodio prodotto dalla sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia per SITE - Società italiana talassemie ed emoglobinopatie.

Altra novità di questa edizione è il Premio Alice nella Città Film Impresa, che è stato assegnato a COSPLAI di Anna Coccoli, prodotto da Anica Academy ETS in collaborazione con Anomalia Media e Steti Produzioni. Il premio è stato consegnato dai direttori artistici di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Tra i momenti più attesi della serata la consegna del Premio Speciale Film Impresa Unindustria alla Maison Hermès per il progetto Grand Tour degli Affreschi e il film Reviving Saint Benedict’s Frescoes in Naples Hermès Footsteps Across The World, diretto da Frédéric Laffont. Dopo la proiezione del film, il regista Frédéric Laffont e Francesca di Carrobio, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile affari strategici e relazioni di Gruppo Hermès, hanno dialogato con Giampaolo Letta e Mario Sesti. Il premio è stato consegnato dal Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.

Nel corso della serata è stato assegnato il Premio Speciale alla Creatività al regista Giuseppe Tornatore per il docufilm Brunello, il visionario garbato. Dopo la proiezione del trailer del film, Tornatore ha dialogato con Mario Sesti, prima della consegna del premio da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. È stato infine conferito il Premio Film Impresa per il Made in Italy a Brunello Cucinelli.