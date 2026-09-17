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Cinema: Richard Gadd e Daniel Bruhl entrano nel cast di 'Porto Rico' con Bad Bunny

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17 settembre 2026 | 18.54
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Richard Gadd, Daniel Brühl, l'icona della musica latina Rubén Blades, Ismael Cruz Córdova e Rhenzy Feliz si sono uniti al cast di 'Porto Rico' guidato da Benito Martínez Ocasio, per tutti Bad Bunny, che recita al fianco di Viggo Mortensen ed Edward Norton. Javier Bardem, che in precedenza era stato annunciato come parte del cast, ha abbandonato il progetto, come riporta 'Deadline'. Il film - le cui riprese sono ufficialmente iniziate in Repubblica Domenicana segna il debutto di René "Residente" Pérez Joglar come sceneggiatore e regista. 'Porto Rico' è un epico western caraibico e un dramma storico ispirato a fatti realmente accaduti. Il film fonde la portata storica con una narrazione viscerale e lirica che esplora le origini di Porto Rico. La sceneggiatura, ambientata alla fine del XIX secolo, è basata sulla vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román, noto come "Águila Blanca" (Aquila Bianca). Maldonado Román lottò contro il colonialismo guidando una banda di ex detenuti per rivendicare Porto Rico nella sua lotta per l'identità nazionale. Il film racconterà inoltre dell'annessione di Porto Rico dalla Spagna da parte degli Stati Uniti nel 1898, evento che portò al cambio di nome dell'isola in Porto Rico.

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Porto Rico western caraibico drama storico Bad Bunny
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