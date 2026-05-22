Il nuovo singolo segna l’incontro tra due voci simbolo della scena pop più giovane: un brano estivo che è un inno alla libertà, alla complicità e alla leggerezza.

Clara e Sangiovanni uniscono per la prima volta le loro voci in “Le Ragazze”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale. Un incontro atteso dai fan, già suggerito dal cameo di Sangiovanni nel video di “Primadonna”, e che ora trova forma in un brano che celebra l’universo femminile con leggerezza, calore e un’estetica sonora contemporanea.

Prodotta da Katoo e Celo, “Le Ragazze” si muove su un sound latino autentico, costruito attorno a strumenti suonati dal vivo che sostituiscono le componenti elettroniche e creano un’atmosfera organica, luminosa, quasi estiva. Le voci dei due artisti si intrecciano con naturalezza, dando vita a un racconto immediato e riconoscibile, dove la delicatezza del timbro di Clara incontra la cifra melodica di Sangiovanni.

Il videoclip, ambientato a Villa Patrizia a Magnago, amplifica questo immaginario: luce piena, piscina, giardino, coreografie spontanee e momenti di complicità che mettono al centro le ragazze, protagoniste assolute della scena. Sangiovanni entra nel quadro con una presenza più performativa, spezzando l’equilibrio visivo e aggiungendo dinamismo al racconto. Il risultato è un video che restituisce un senso di libertà, leggerezza e condivisione, perfettamente coerente con l’energia del brano.

Per Clara, “Le Ragazze” rappresenta un tassello importante del nuovo percorso artistico inaugurato ad aprile con “Primadonna”. "'Le Ragazze' per me rappresenta la parte più leggera e spensierata di questa nuova era", racconta. "Con 'Primadonna' ho raccontato una dinamica più seria, anche se con ironia. Qui invece la storia si evolve: dopo aver capito certe cose, arriva il momento di smettere di prendersi troppo sul serio e tornare a divertirsi davvero. La cosa più bella della musica è proprio questa: a volte deve anche farci vivere un momento di libertà, felicità e leggerezza. Ed è esattamente quello che vorrei da questa estate, per me e per le persone che ascolteranno questa canzone", sottolinea la cantante.

Con questo nuovo singolo, Clara consolida la direzione intrapresa: un’estetica rinnovata, uno sguardo ironico e dissacrante, una scrittura che mescola forza e fragilità. “Le Ragazze” amplia queste sfumature e rafforza un’identità espressiva sempre più definita, mentre l’incontro con Sangiovanni aggiunge una dimensione pop fresca e immediata.

Un brano che guarda all’estate con leggerezza, senza perdere profondità: un invito a respirare, a divertirsi, a ritrovare quella parte luminosa che spesso si perde tra aspettative e pressioni. E che la musica, a volte, riesce a restituire.