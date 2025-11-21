circle x black
Clizia Incorvaia: "Da Eleonora Giorgi 15 lettere e regali di Natale a mio figlio fino ai 18 anni"

Il volto televisivo si confessa a Monica Setta nella puntata di 'Storie al bivio', in onda sabato 22 novembre su Rai 2

Clizia Incorvaia:
21 novembre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Eleonora Giorgi prima di morire ha preparato per mio figlio Gabriele 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l'albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo". Lo ha confidato Clizia Incorvaia - moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi - a Monica Setta nella puntata di 'Storie al bivio' in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai 2.

Nella lunga e toccante intervista, Clizia ha rivelato di essere in clinica con il bimbo quando l'attrice è morta: "Sarei potuta restare nella sua stanza ma sono uscita per lasciare che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell'addio. L'ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l'intimità dei figli in un momento così delicato", conclude.

