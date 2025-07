Non si ferma il gossip attorno a Andy Byron e Kristin Cabot. I due colleghi e presunti amanti, dopo essere stati inquadrati dalla 'kiss cam' al concerto dei Coldplay, sono stati messi in congedo dall'azienda tecnologica per cui lavorano, Astronomer.

L'azienda ha sospeso il Ceo della società di software, Byron, pizzicato sul maxi schermo con la sua responsabile delle Risorse umane, Cabot, durante il concerto della band statunitense che si è tenuto lo scorso 16 luglio presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.

Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.



The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional… pic.twitter.com/rfrAQ5bygy